«Манчестер Сити» — «Реал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

