«Реал» потерял единоличное лидерство по стоимости игроков клуба по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов испанской Ла Лиги по итогам последнего обновления. Мадридский «Реал», который до этого обновления имел самый высокий в мире показатель стоимости состава, подешевел на € 49,5 млн до € 1,31 млрд и теперь делит первое место с «Манчестер Сити».

Среди 12 игроков «Реала», чья рыночная стоимость снизилась, есть, в частности, 18-летний Франко Мастантуоно (€ -5 млн до € 45 млн), на долгое время травмированный Родриго (€ -10 млн до € 50 млн), а также центральные защитники Дин Хёйсен (€ -5 млн до € 65 млн) и Антонио Рюдигер (€ -3 млн до € 9 млн).

После 28 матчей в чемпионате Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.