«Челси» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В первом матче «ПСЖ» разгромил «Челси» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.

