Арсен Захарян прибавил в трансферной стоимости по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов испанской Ла Лиги по итогам последнего обновления. Рыночная стоимость российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна увеличилась на € 2,5 млн и на данный момент составляет € 10 млн.

После череды травм россиянин вновь стал получать игровое время и попал в расширенный список на ближайшие матчи сборной России.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за клуб 15 матчей в испанской Ла Лиге, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету футболиста четыре матча в Кубке Испании и один забитый мяч.

После 28 матчей в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» набрал 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.