Семак высказался о состоянии здоровья Дивеева и Вендела перед матчем Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева и полузащитника Вендела перед матчем Кубка России, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться с махачкалинским «Динамо».

«Фрагментарно и один, и второй пока тренируются, посмотрим, насколько они будут готовы. Завтра уже примем решение, кто будет готовиться к матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) Дивеев вышел на замену на 46-й минуте, однако сообщалось, что у футболиста простуда. Вендел покинул поле на 87-й минуте встречи.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.