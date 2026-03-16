Бубнов допустил, что «Рубин» обгонит «Балтику» в турнирной таблице РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Рубин» может догнать и перегнать калининградскую «Балтику» в турнирной таблице Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день казанцы занимают восьмое место в таблице, набрав 29 очков. «Балтика» — четвёртая (39).

«Сейчас мы видим, чем отличается футбол Рахимова от футбола Артиги. Потому что состав в основном собирал Рахимов, здесь все игроки, которых приглашал он и с которыми они выходили из Первой лиги. Но игра, конечно, отличается — у Рахимова она была больше оборонительная. Если они будут в таком духе продолжать… Сейчас «Рубин» находится недалеко от «Балтики», и я думаю, что они могут догнать и перегнать их», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

