Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
Литвинов отреагировал на празднование Соболева в матче «Зенита» со «Спартаком»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод с необычным празднованием гола нападающего «Зенита» Александра Соболева в очном матче между командами. Форвард отметил взятие ворот красно-белых в плавательной маске для ныряния. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— Видел, что вы пересеклись после игры с Соболевым. Видели его перформанс?
— Видел, да. Это его решение так отпраздновать. Спокойно к этому отношусь. Саша подошёл, сказал — давайте, удачи, самое главное — без травм.

— Задели его слова перед игрой — что, если забьёт, будет праздновать?
— Это его решение. Меня это никак не задевает. Он сейчас игрок «Зенита», хочет — пусть празднует. Я выхожу на поле, основная задача – победить. А то, что он праздновал — мы не из-за этого проиграли, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

