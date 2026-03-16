Защитник «Зенита» Горшков высказался о махачкалинском «Динамо» перед матчем Кубка России

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о предстоящем матче с махачкалинским «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт 18 марта в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 18 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Чего ожидаете от махачкалинского «Динамо»? Понятно, что в Кубке и чемпионате всегда немножко разная история, но «Ростов» махачкалинцы прошли достаточно уверенно.

— Да и в чемпионате у них тоже хорошие игры были. Поменялся тренер, поменялась схема. Думаю, они тоже приедут не просто отбывать номер, — приводит слова Юрия Горшкова официальный сайт «Зенита».