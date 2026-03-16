«Зенит» пробил больше всех пенальти в текущем сезоне РПЛ

«Зенит» пробил больше всех пенальти в текущем сезоне РПЛ
Накануне завершился 21-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. В рамках него «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:0. Оба гола сине-бело-голубых были забиты с пенальти. Санкт-петербургский клуб является лидером сезона РПЛ по количеству заработанных 11-метровых.

Так, в пользу «Зенита» назначили 11 пенальти. Восемь из них клуб реализовал, три — не реализовал. Сине-бело-голубые чаще других бьют пенальти в текущем розыгрыше чемпионата. Ближайший преследователь «Зенита» — «Акрон», на счету которого семь ударов с «точки».

Отметим статистику других топ-клубов: в пользу «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» было назначено по пять пенальти, «Краснодар» заработал четыре 11-метровых удара, а «Динамо» — три.

