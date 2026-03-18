«Брага» — «Ференцварош»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брага» (Португалия) и «Ференцварош» (Венгрия). Игра пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В первом матче венгерская команда победила со счётом 2:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ференцварош» по сумме двух встреч победил «Лудогорец» со счётом 3:2. По итогам общего этапа Лиги Европы «Брага» набрала 17 очков и заняла шестое место.

