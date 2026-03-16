«Урал» вновь не вернётся на «Екатеринбург-Арену» после возобновления сезона

Пресс-служба «Урала» в телеграм-канале объявила, что домашний матч команды в 25-м туре Лиги Pari с красноярским «Енисеем» (22 марта) пройдёт в манеже. Это вторая подряд игра, которую клуб из Екатеринбурга проведёт на малой арене.

«В связи с ограниченной вместимостью манежа, билеты в свободную продажу запущены не будут. Входные билеты смогут получить только обладатели абонементов. Приносим извинения за доставленные неудобства», — написано в сообщении «Урала».

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Матч предыдущего тура, в котором «Урал» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счётом 2:0, также прошёл в манеже.

После 24 туров Первой лиги «Урал» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире воронежский «Факел», у которого 52 очка после 23 игр.