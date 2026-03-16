«Ниже шестого места не опустятся». Александр Бубнов — о «Локомотиве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что московский «Локомотив» точно завершит текущий сезон Мир Российской Премьер-Лиги в первой шестёрке турнирной таблицы. После 21 тура железнодорожники, набрав 41 очко, располагаются на третьем месте. Лидирует «Краснодар» (46).

«Локомотиву» сейчас тяжело будет, хотя там за календарём смотреть надо. Они там и с фаворитами дома играют. Думаю, «Локомотив» будет потихоньку опускаться. Но там… Ниже шестого места, думаю, не опустятся. Сейчас борьба вверху турнирной таблицы обострится, и причём туда — в топ-6 — ворвутся те команды, которых там не ждали», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.