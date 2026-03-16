Кисляк возглавил список лучших молодых центральных полузащитников не из топ‑5 лиг — CIES

Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк возглавил список лучших молодых центральных полузащитников в возрасте до 21 года не из топ‑5 европейских лиг по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Кисляк набрал 79,5 балла из 100. Второе место в этом рейтинге занимает ивуарийский футболист «Трабзонспора» Крист Равинель Инао Улай (78,6 балла). Третью строчку занимает нигерийский игрок «Хапоэля» из Тель‑Авива Джон Отомево.

В нынешнем сезоне 20‑летний Матвей Кисляк провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отметился шестью результативными передачами.