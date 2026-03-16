Назван лучший игрок 21-го тура РПЛ по выигранным единоборствам

Статистический телеграм-канал РУСТАТ подвёл итоги 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, опубликовав рейтинг лучших футболистов тура по разным компонентам. Так, лидером по количеству выигранных единоборств стал защитник «Балтики» Кевин Андраде. На его счету 18 успешных единоборств в матче с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 46 очков по результатам 21 проведённой встречи. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (45). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», который набрал 41 очко в 21 матче. На четвёртом месте идёт «Балтика», а на пятой строчке — ЦСКА.

