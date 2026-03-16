«Спартак» выиграл серебряные медали международного юношеского турнира

Юношеская команда «Спартака» U15 стала серебряным призёром международного футбольного турнира в Венгрии. Об этом информирует телеграм-канал красно-белых по итогам соревнования.

На групповом этапе турнира юноши из «Спартака» одолели итальянскую «Аталанту» и словенский «Марибор». В финальном матче турнира красно-белые уступили испанскому «Эльче».

«Поздравляем наших воспитанников с достойным выступлением на международной арене!» — написала пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что голкипер юношеской команды «Спартака» Георгий Хаутов отметился яркими сейвами и был признан лучшим вратарём турнира.