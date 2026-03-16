«Второй гол надломил нас полностью». Сильянов — о поражении «Локомотива» от «Рубина»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином». Победу со счётом 3:0 в этой встрече одержал «Рубин».

«В принципе, могли переломить матч с «Рубином». Что не получилось? Второй гол нас надломил полностью. С 0:2 с красной карточкой ментально тяжело отыгрываться», — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — третий. Лидирует в российском первенстве действующий чемпион страны в лице «Краснодара», на втором месте располагается «Зенит».