«Второй гол надломил нас полностью». Сильянов — о поражении «Локомотива» от «Рубина»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином». Победу со счётом 3:0 в этой встрече одержал «Рубин».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

«В принципе, могли переломить матч с «Рубином». Что не получилось? Второй гол нас надломил полностью. С 0:2 с красной карточкой ментально тяжело отыгрываться», — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — третий. Лидирует в российском первенстве действующий чемпион страны в лице «Краснодара», на втором месте располагается «Зенит».

Материалы по теме
«Ниже шестого места не опустятся». Александр Бубнов — о «Локомотиве»
Материалы по теме
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
