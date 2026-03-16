«Челси» получил трансферный бан условно с испытательным сроком в два года — Sky Sports

«Челси» получил от английской Премьер-лиги запрет на регистрацию новичков за нарушение финансовых правил при бывшем владельце клуба Романе Абрамовиче, сообщает Sky Sports.

Независимая комиссия оштрафовала «Челси» на £ 10,75 млн за нарушения правил АПЛ, касающихся финансовой отчётности, инвестиций третьих лиц и развития молодёжи в период с 2011 по 2018 год. Премьер-лига запретила клубу подписывать новых игроков в академию в течение девяти месяцев, а также наложила условный годовой запрет на трансферы в основную команду с испытательным сроком на два года.

После 30 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.