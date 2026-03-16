«Динамо» — лучшая команда РПЛ после возобновления этого сезона

Московское «Динамо» набрало девять очков в трёх матчах Мир РПЛ после возобновления текущего сезона и имеет разницу забитых и пропущенных мячей, равную «+8». Это лучший показатель среди всех команд высшего российского дивизиона. Согласно представленным в телеграм-канале РПЛ данным, лучше «Динамо» никто не провёл три стартовых игры в весенней части этого сезона. Вторым в рейтинге лучших весной является «Рубин» — шесть набранных очков, разница мячей — «+3».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.

Весной бело-голубые обыграли «Крылья Советов», ЦСКА и «Ростов».

