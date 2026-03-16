«Какой пример мы подаём?» Писарев — о массовой стычке в матче «Балтики» с ЦСКА

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал массовую стычку в матче 21‑го тура РПЛ, в котором «Балтика» одержала победу над ЦСКА со счётом 1:0.

«Здесь две стороны медали. Талалаев всегда был эпатажным. Мир устроен так, что людей больше интересуют драки и скандалы. Успех в чём? Сколько просмотров и лайков. Так сейчас живёт современный мир. Журналисты должны быть довольны, но нам, специалистам, хотелось бы больше про футбол говорить.

И не нужно забывать про ответственность. Социальная значимость футбола и ответственность перед молодым поколением. Много детей могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаём? Безобидная ситуация могла спровоцировать приличный махач.

Ты должен бояться наказания за такие ситуации. Как тренер или игрок. Есть несовершенство регламента», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

В добавленное время матча главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Произошла массовая потасовка, в результате которой арбитр встречи Кирилл Левников удалил главных тренеров обеих команд.