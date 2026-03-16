Объявлен лучший форвард 21-го тура РПЛ по ТТД в штрафной площади соперника

Статистический телеграм-канал РУСТАТ подвёл итоги 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, опубликовав рейтинг лучших футболистов тура по разным компонентам. Так, лучшим футболистом по ТТД (технико-тактическим действиям) в чужой штрафной площади стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На его счету девять успешных действий в матче с «Сочи» (2:1).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 46 очков по результатам 21 проведённой встречи. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (45). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», который набрал 41 очко в 21 матче. На четвёртом месте идёт «Балтика», а на пятой строчке — ЦСКА.