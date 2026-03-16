Артём Дзюба забил 66-му вратарю в РПЛ. Только у одного экс-игрока было больше

Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов стал 66-м вратарём, которому забил нападающий Артём Дзюба в Мир Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». В 21-м туре РПЛ гол 37-летнего форварда на 85-й минуте принёс «Акрону» ничью с грозненцами (1:1).

По данным источника, лишь бывший полузащитник ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» Сергей Семак поражал ворота большего количества голкиперов в чемпионате России. У нынешнего главного тренера сине-бело-голубых в активе забитые мячи 68 вратарям.

Дзюба по данному показателю делит второе место в рейтинге с бывшим нападающим ЦСКА, «Ростова», «Сатурна» и «Москвы» Дмитрием Кириченко.