Пятибратов: неудачные результаты ЦСКА стали причиной потасовки с «Балтикой»
Бывший главный тренер «Сочи» и «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал массовую потасовку, произошедшую в конце матча 21‑го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Балтикой». По его мнению, неудачные результаты армейцев в последних играх стали одной из причин конфликта. Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

В компенсированное время мяч вышел за пределы поля, и главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил его на трибуну. Это действие привело к тому, что футболист ЦСКА Энрике Кармо толкнул Талалаева, что и спровоцировало массовую драку на поле. В результате инцидента оба тренера, Талалаев и Фабио Челестини, были удалены.

«Талалаев сделал поступок, за которое он должен понести наказание. Но мне не понравилось, что футболист ЦСКА толкнул тренера. Мне этот поступок непонятен и неприятен. И зачем тренерская скамейка ЦСКА пришла в гости к тренерскому штабу «Балтики»?

Челестини успел поругаться с [Мурадом] Мусаевым. Теперь у него конфликт с Талалаевым. Мне кажется, что последние результаты армейцев позволили разгореться этому скандалу. Отсюда эти негативные эмоции», — заявил Пятибратов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

ЦСКА потерпел поражение во всех трёх матчах чемпионата России после возобновления сезона и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. «Балтика» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков после 21 игры.

Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
