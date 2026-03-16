Писарев сравнил нападающего «Ахмата» Мелкадзе с чемпионом Европы из Испании

Тренер сборной России Николай Писарев сравнил нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе с футболистом «Комо» Альваро Моратой.

«На протяжении всей карьеры он не был голистым бомбардиром. А так всеми качествами хорошего игрока он обладает. Наверное, один из лучших этапов карьеры он переживает.

Он очень многое делает для команды. Ему всегда не хватало бомбардирских качеств. Но сейчас ему по силам держать планку и прибавлять именно в реализации.

Я могу сравнить его с испанцем Альваро Моратой. У нападающих бывают моменты, когда ты не забиваешь, но для команды очень много делаешь», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».