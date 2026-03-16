Опубликовано точное расписание матчей «Динамо» в оставшейся части РПЛ

Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале опубликовала точное расписание матчей бело-голубых в заключительной части Мир Российской Премьер-Лиги с датами и временем начала игр. Команде предстоит провести девять встреч.

Расписание матчей московского «Динамо» с 22-го по 30-й тур:

22-й тур, 22 марта, 16:00, «Динамо» — «Зенит»;

23-й тур: 4 апреля, 17:30, «Динамо» — «Оренбург»;

24-й тур: 13 апреля, 17:00, «Акрон» — «Динамо»;

25-й тур: 18 апреля, 19:30, «Пари НН» — «Динамо»;

26-й тур: 22 апреля, 19:45, «Динамо» — «Рубин»;

27-й тур: 26 апреля, 17:00, «Динамо» — «Сочи»;

28-й тур: 1 мая, 19:30, «Локомотив» — «Динамо»;

29-й тур: 11 мая, 20:00, «Динамо» — «Краснодар»;

30-й тур, 17 мая, 18:00, «Балтика» — «Динамо».