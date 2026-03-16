Гвардиола: если игроки не верят, что три мяча можно отыграть, пусть остаются дома

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий ответный матч Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Первая встреча команд завершилась победой испанского клуба со счётом 3:0.

«Если игроки не верят [в то, что три мяча можно отыграть], это их проблема. Они взрослые люди; у них хорошие зарплаты. Если они не верят в это ради Лиги чемпионов, то пусть идут домой, остаются дома. Мы должны стараться. Что нам терять?

«Реал» никогда в истории не отыгрывался? Не знаю, сколько раз — за 50 матчей Лиги чемпионов — они ни разу не смогли отыграться со счёта 3:0? Конечно, это неприятный результат. Но мы должны стараться, из уважения к людям, к болельщикам, к своей работе, понимаете?

Это футбол, и случиться может всякое. Мы должны сохранять концентрацию и постараться сначала просто выиграть матч, а там будет видно. Мы должны показать хорошую игру при поддержке своих болельщиков, и я надеюсь, что они придадут нам сил. Мы приложим для этого все усилия», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Ответный матч пройдёт завтра, 17 марта, на стадионе «Этихад» в Манчестере.