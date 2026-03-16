«Будем бороться до самого конца». Хавбек «Ман Сити» Силва — об ответной игре с «Реалом»

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». В первой игре «горожане» уступили со счётом 0:3.

«В футболе может произойти что угодно. Несмотря на столь плохой результат в Мадриде, мы будем бороться до самого конца. Отыгрываться всегда непросто, особенно когда прошла всего неделя. Обычно на следующий день после большого поражения ты видишь всё в тусклых тонах, а потом ситуация исправляется. Эта неделя была для нас непростой, но мы знаем, на что мы способны», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.