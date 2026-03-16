Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти — о работе с Бразилией: стресса стало меньше, здесь меня тепло принимают и любят

Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями о работе с национальной командой после ухода из мадридского «Реала».

«Теперь стресса точно стало меньше, потому что матчей не так много. Работа в сборной больше напоминает наблюдение. Нет необходимости готовиться к тренировкам каждый день — это совершенно другая деятельность, требующая значительно больше свободного времени, но она очень увлекательная. В Бразилии есть как минимум 70 футболистов, которые могли бы быть в сборной, и оценить каждого из них не так-то просто.

Здесь меня тепло принимают, уважают и любят. Атмосфера в Бразилии — это настоящая футбольная страсть. Люди здесь обожают футбол. Это счастливая, жизнерадостная страна, полная замечательных людей», — приводит слова Анчелотти Marca.

Итальянский специалист возглавляет бразильскую команду с мая 2025 года и за это время провёл восемь матчей, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android