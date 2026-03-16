Тренер «Арсенала» Артета: «Байер» — команда с чёткой игровой структурой

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с леверкузенским «Байером». Первая встреча этих команд завершилась со счётом 1:1.

«Я видел игру «Байера» с «Баварией» на выходных, это было очень похоже на то, что мы увидели на прошлой неделе. Это команда с очень хорошей тренерской работой и чёткой игровой структурой. Мы знаем, к чему должны стремиться на глазах у наших болельщиков, надеюсь, у нас всё получится», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.