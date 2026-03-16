Bild: «Реал» намерен подписать топ-игрока «Баварии» в ближайшее трансферное окно

Мадридский «Реал» строит планы по усилению состава на ближайшее трансферное окно, клубу интересен вингер «Баварии» Майкл Олисе. Президент «сливочных» Флорентино Перес высоко оценивает француза и готов предложить за него сумму в € 160 млн. Об этом сообщает Bild.

Однако «Бавария» не планирует продавать Олисе ближайшим летом. Француз проводит в мюнхенском клубе второй сезон. За это время вингер выступил в 93 встречах, записав на свой счёт 35 голов и 50 голевых передач. Ближайший матч «Бавария» проведёт в среду, 18 марта, с «Аталантой» в Лиге чемпионов УЕФА. Олисе не сможет сыграть из-за перебора жёлтых карточек.