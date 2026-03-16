Булыкин: ЦСКА может исправить всю ситуацию, если хорошо сыграет с «Краснодаром» в Кубке

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Команды сыграют во вторник, 17 марта, на стадионе «Ozon Арена». Победу в первой игре праздновали армейцы (3:1).

«Понятно, что «Краснодар» сейчас фаворит в кубковом матче с ЦСКА. А армейцы, если хорошо сыграют, могут исправить всю ситуацию, почувствовать уверенность. И эта победа может придать ЦСКА новый импульс для результата, игры и побед.

Конечно, такие большие победы необходимы командам для того, чтобы почувствовать уверенность. Как сложится игра? Не знаю. Пока «Краснодар» смотрится фаворитом в этой паре», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.