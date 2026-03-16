Руководство «МЮ» не изменит свою позицию относительно будущего Каземиро — BBC

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро покинет клуб по окончании нынешнего сезона, руководство манкунианцев не изменило своего решения. Об этом сообщает BBC.

Футболист забил гол в ворота «Астон Виллы» (3:1) в матче 30-го тура АПЛ, болельщики «красных дьяволов» отреагировали на это скандированиями, в которых требовали продления контракта хавбека ещё на один сезон, однако вклад бразильца в игру команды не изменит решения руководства.

Действующее трудовое соглашение Каземиро с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании нынешнего сезона АПЛ. В январе клуб подтвердил, что не будет продлевать контракт с футболистом.

В этом сезоне Каземиро принял участие в 29 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.