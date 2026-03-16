«Я хотел Педри, Криштиану Роналду и Месси». Березуцкий — о трансферах «Урала»

«Я хотел Педри, Криштиану Роналду и Месси». Березуцкий — о трансферах «Урала»
Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий оценил трансферную кампанию екатеринбуржцев минувшей зимой.

— Вы должны понять, в каких условиях мы находимся. Если мы понимаем, что у нас есть деньги на трансферы, если у нас есть возможность покупать игроков, которые соответствуют Премьер-Лиге, которые выше уровнем, и ситуация, которая есть у нас, когда нам приходится выбирать, искать на рынке, брать игроков, которые, возможно, иногда не играют в своих клубах. Это действительность, которая есть. И ситуация, которая, ну, вот такая. Поэтому мы в ней работаем, мы существуем и будем продолжать работать.

— Но вы можете дать оценку трансферной кампании?
— Я хотел Педри, Криштиану Роналду и Месси, но получилось так, как получилось. Это то, что есть, и есть определённая данность. К сожалению, они не поехали, они отказались, — сказал Березуцкий на пресс-конференции, видео с которой было опубликовано пресс-службой «Урала» во «ВКонтакте».

Комментарии
