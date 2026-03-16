Матч-центр:
Гвардиола высказался об ответном матче ЛЧ с «Реалом» в контексте значимости для карьеры

Гвардиола высказался об ответном матче ЛЧ с «Реалом» в контексте значимости для карьеры
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» в контексте значимости этой игры для своей карьеры. В первой встрече «горожане» проиграли — 0:3.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Если вам удастся переломить ход игры, станет ли это одним из величайших достижений в вашей карьере?
— Не знаю. Это 1/8 финала Лиги чемпионов, а то, что ждёт нас впереди — отдельно взятая игра, что угодно может произойти. Мы должны быть сосредоточены на победе в этом матче, а там посмотрим, что будет дальше. У меня нет другого плана, кроме как постараться победить, — приводит слова Гвардиолы AS.

