Гвардиола высказался об ответном матче ЛЧ с «Реалом» в контексте значимости для карьеры

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» в контексте значимости этой игры для своей карьеры. В первой встрече «горожане» проиграли — 0:3.

— Если вам удастся переломить ход игры, станет ли это одним из величайших достижений в вашей карьере?

— Не знаю. Это 1/8 финала Лиги чемпионов, а то, что ждёт нас впереди — отдельно взятая игра, что угодно может произойти. Мы должны быть сосредоточены на победе в этом матче, а там посмотрим, что будет дальше. У меня нет другого плана, кроме как постараться победить, — приводит слова Гвардиолы AS.