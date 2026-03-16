«Балтика» подала апелляцию на удаление Талалаева в матче с ЦСКА в КДК и ЭСК РФС

«Балтика» подала апелляцию на удаление главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0) в Контрольной-дисциплинарный комитет и ЭСК РФС. Об этом в пресс-службе калининградского клуба сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

КДК РФС рассмотрит поведение главных тренеров «Балтики» и ЦСКА Андрея Талалаева и Фабио Челестини соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ. Оба специалиста были удалены после случившейся потасовки. Заседание комитета пройдёт в пятницу, 20 марта.

На данный момент балтийцы с 39 очками располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России.