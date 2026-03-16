Роберт Морено — о работе в «Сочи»: поездка в Россию для меня — не провал

Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес прокомментировал свой период работы в российском клубе.

«Для меня поездка в Россию — это не провал; для меня провал — это не тренерская работа. Беспилотники разбились в Сочи и убили двух человек прямо рядом с отелем, где мы остановились. Мне также предложили тренировать команду Косова. Сначала я отказался ехать в Россию, но поговорил с Хави Паскуалем, и он меня убедил. Я принял предложение, однако моя семья не смогла поехать со мной.

Ситуация с ChatGP — это абсурд. Человек, сделавший эти заявления, не говорит, что меня уволили из-за этого; его не было рядом, когда я уезжал из России, потому что меня не уволили, я уехал сам. Никого не волнует, правда это или нет», — приводит слова Морено AS.

15 декабря 2023 года Роберт Морено был назначен главным тренером «Сочи». В клубе он провёл чуть менее двух лет: в первом сезоне команда вылетела из РПЛ, а во втором вернулась через стыковые матчи. В сентябре 2025 года контракт Морено с «Сочи» был расторгнут по обоюдному согласию сторон — за семь встреч под его руководством клуб набрал лишь одно очко.

В январе 2026 года в СМИ появились утверждения, что Морено использовал нейросеть ChatGPT в работе с командой.