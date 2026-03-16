Тренер «Ман Сити» Гвардиола объяснил, почему дал выходной игрокам перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему решил дать игрокам своей команды дополнительный выходной перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». В первой встрече «горожане» проиграли со счётом 0:3.

— Почему вы решили дать своим игрокам дополнительный выходной?

— Мы проведём занятие завтра перед игрой.

— Ожидаете ли вы, что эта пауза поможет вашей команде перед матчем ещё и психологически?

— Если ты хорошо играешь, то и в психологическом плане будешь сильнее. Я не беспокоюсь о том, какие моменты мы создадим, я уверен, что мы их создадим, мы всегда создаём их дома. Вопрос в том, насколько хорошо мы сможем обороняться. Это чрезвычайно сложная задача: нам нужно забить больше трёх голов в ворота «Реала». Это непросто. Результат первого матча не идеален, но мы с этим работаем. В футбольной встрече может случиться всё что угодно. У нас есть талантливые игроки, которые способны провести хорошую игру, — приводит слова Гвардиолы AS.