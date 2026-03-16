«Челси» сообщил о соглашении с Премьер-лигой по поводу штрафа и запрета на трансферы

Футбольный клуб «Челси» сделал заявление о ситуации с наложенным английской Премьер-лигой штрафом и запретом на регистрацию игроков.

«Футбольный клуб «Челси» рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с Премьер-лигой по поводу нарушений нормативных требований, о которых клуб сообщил самостоятельно в 2022 году. Как было объявлено ранее, клуб добровольно и заблаговременно сообщил всем соответствующим регулирующим органам о потенциальных нарушениях правил, имевших место более 10 лет назад, включая неполную финансовую отчётность.

Клуб полностью принимает условия соглашения, подробности которого опубликованы на сайте Премьер-лиги. Для ясности, девятимесячное ограничение на регистрацию игроков Академии вступает в силу немедленно, но только для игроков Академии, которые ранее были зарегистрированы в другом клубе лиги или Футбольной лиги в течение предыдущих 18 месяцев. Оно не распространяется на действующих игроков «Челси», игроков сборных или игроков, подающих заявку на свою первую регистрацию в команде до девяти лет.

Мы рады, что этот обсуждение этого вопроса теперь завершено», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» получил запрет на регистрацию новичков из-за нарушения финансовых правил при бывшем владельце клуба Романе Абрамовиче. Независимая комиссия оштрафовала клуб на £ 10,75 млн (€ 12,47 млн) за нарушения правил АПЛ, касающихся финансовой отчётности, инвестиций третьих лиц и развития молодёжи в период с 2011 по 2018 год. Премьер-лига также наложила условный годовой запрет на трансферы в основную команду с испытательным сроком на два года.