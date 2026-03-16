«Прибавил именно в России». Защитник «Динамо» Мх Аларкон назвал лучшего форварда РПЛ

Колумбийский защитник махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим в Мир Российской Премьер-Лиге. Футболист выступает за клуб из столицы Дагестана с лета прошлого года.

«Лучший нападающий чемпионата России — это Джон Кордоба. Я и до своего перехода в «Динамо» так считал. А когда увидел его в деле в матче с нами, ещё раз во всём убедился. Он в полном порядке и серьёзно прибавил именно в России», — сказал Аларкон в эфире «Матч ТВ».

Кордоба перебрался в «Краснодар» из немецкой «Герты» летом 2021 года. За это время нападающий провёл в РПЛ 109 матчей, забил 56 голов и 29 раз результативно ассистировал партнёрам.

Материалы по теме
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
