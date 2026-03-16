Булыкин: в этом сезоне «Спартак» уже все списали

Булыкин: в этом сезоне «Спартак» уже все списали
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Первая встреча команд состоялась 5 марта и завершилась победой команды Ролана Гусева со счётом 5:2. Второй матч запланирован на 18 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что «Спартак» все уже списали в этом сезоне. И «Динамо» сейчас находится в хорошей форме. Был создан задел в первой игре. Конечно, «Спартак» побежит отыгрываться, но, думаю, что «Динамо» сможет их наказать и пройти в следующую стадию Кубка», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
