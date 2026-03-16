Булыкин: в этом сезоне «Спартак» уже все списали

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Первая встреча команд состоялась 5 марта и завершилась победой команды Ролана Гусева со счётом 5:2. Второй матч запланирован на 18 марта.

«Думаю, что «Спартак» все уже списали в этом сезоне. И «Динамо» сейчас находится в хорошей форме. Был создан задел в первой игре. Конечно, «Спартак» побежит отыгрываться, но, думаю, что «Динамо» сможет их наказать и пройти в следующую стадию Кубка», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.