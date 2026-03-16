Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ман Сити» Гвардиола вспомнил о своём самом значимом камбэке с «горожанами»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» поделился воспоминаниями о своём самом памятном камбэке. В первой встрече английская команда проиграла «сливочным» со счётом 0:3.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Это был матч с «Астон Виллой» (в сезоне-2021/2022. — Прим. «Чемпионата») в последнем туре Премьер-лиги, где решалась судьба чемпионства. К 74-й минуте мы уступали со счётом 0:2, а в концовке забили трижды. Но были и другие камбэки, детали, гостевые голы, решения арбитров… Завтра мы должны провести идеальный матч по многим параметрам.

Здорово, когда у тебя уже есть подобный опыт. А ещё я хорошо помню встречи, в которых мы потерпели поражение. Например, такой матч, как с «Тоттенхэмом» в плей-офф (в Кубке лиги сезона-2024/2025. — Прим. «Чемпионата»), это было очень напряжённо. Мы вылетели из турнира, нам было больно, но у меня есть это воспоминание. Мы запоминаем не только приятные эпизоды. Надеюсь, наши болельщики завтра нам помогут», — приводит слова Гвардиолы AS.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android