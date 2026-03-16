Суд отправил футболиста Даниила Секача в СИЗО на два месяца за убийство и грабёж

Суд отправил футболиста Даниила Секача в СИЗО на два месяца за убийство и грабёж
Тушинский суд Москвы принял решение отправить футболиста «Урала-2» Даниила Секача в следственный изолятор на два месяца, до 14 мая включительно, сообщает MSK1.RU. Это решение связано с обвинениями в убийстве и грабеже женщины в Москве.

Секача обвиняют в убийстве, совершённом организованной группой из корыстных побуждений, а также в разбое с применением насилия. Свою вину молодой человек признал частично.

Отметим, что адвокат Секача ходатайствовал о домашнем аресте для подзащитного. По его словам, Даниил сотрудничает со следствием и скрываться не намерен. Кроме того, у него есть положительные характеристики с работы и учёбы. Однако следствие настояло на аресте Секача, поскольку полагало, что на свободе он мог бы скрыться или оказать воздействие на других участников процесса.

По информации, опубликованной ранее, 20-летний спортсмен ворвался в квартиру на Строгинском бульваре, вооружённый ножом, болгаркой, ломом и кувалдой. Секач якобы был снабжён всем необходимым мошенниками, которые убедили его участвовать в «оперативных мероприятиях» и вскрыть сейф. Под влиянием телефонных аферистов находилась и дочь убитой женщины.

