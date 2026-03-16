Арбитр Федотов рассказал, как Талалаева и Челестини накажут за стычку
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о возможных последствиях стычки между главными тренерами «Балтики» и ЦСКА Андреем Талалаевым и Фабио Челестини в концовке матча 21-го тура РПЛ, в котором калининградцы одержали победу (1:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Что касается потасовки с участием тренеров, к Левникову тут какие вопросы могут быть? Это шоу Талалаева. Конечно, арбитр пошёл на понижение всего, при желании можно было показывать гораздо больше карточек. Он выцепил основных героев и их наказал. Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он даёт интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке — а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку. Со стороны Левникова же я никакой проблемы не вижу. Игру он не упускал и ничего не сделал, чтобы это произошло. Это работа КДК, пускай разбираются. В протоколе всё написали. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут мало, а Талалаеву — много», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ранее сообщалось, что Талалаев согласно регламенту может получить дисквалификацию до трёх месяцев. «Балтика» подала апелляцию на красную карточку тренера в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) и Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

