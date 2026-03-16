Аларкон — об РПЛ: для игроков из Латинской Америки ваш чемпионат — серьёзный шаг вперёд

Колумбийский защитник махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон высказался о мотивации футболистов из Латинской Америки переходить в клубы Мир Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне в чемпионате России выступают девять игроков из Колумбии.

«Мне вообще кажется, что для футболистов из Латинской Америки и, в частности, для колумбийцев ваш чемпионат — это серьёзный шаг вперёд! Все у меня на родине об этом знают. Переходя в Премьер‑Лигу, ты делаешь существенный шаг в развитии своей карьеры.

Потому что из России можно отправиться в любой сильный европейский чемпионат. А все футболисты из Южной Америки именно об этом и мечтают. В России ты всегда на виду. И в Премьер‑Лиге можно получить отличный опыт, который потом пригодится где угодно», — сказал Аларкон в эфире «Матч ТВ».

