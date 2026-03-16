«Момент с Акинфеевым пытаются раздуть». Игорь Федотов — о судействе игры «Балтика» — ЦСКА

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Кирилла Левникова в матче 21-го тура РПЛ, в котором «Балтика» одолела ЦСКА (1:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«На 15-й минуте Левников правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. И верно не вмешался VAR. Этот момент тоже пытаются раздуть. Якобы за удар кулаком по голове надо было дать пенальти и жёлтую Акинфееву. Исходя из того, что показывали, видно, что Акинфеев сыграл в мяч. Дальше — воздействие на игрока. Футболист «Балтики» пробил по воротам, мяч явно летел мимо. Никакого воздействия во время удара не было. Если бы Акинфеев не коснулся мяча, надо было бы смотреть, была это грубая игра или случайность. Вот и всё. Я считаю, что VAR в лице Сухого правильно не позвал Левникова к монитору. И не надо сравнивать этот момент с тем, когда Левников в матче «Динамо» перепутал, кто сыграл в мяч. Там, если бы выяснилось, что Лунёв по нему не попал, действительно был бы фол — воздействие на бьющего присутствовало.

На 49-й минуте Левников ошибочно показал красную карточку Тентону. Изменил решение после вмешательства VAR. Оценка снижена, потому что Левников находился в хорошей позиции и мог сам правильно оценить эпизод. Также, возможно, под раздачу попадёт резервный Черемных. Он мог бы и подсказать — его позиция тоже позволяла увидеть, что игрок «Балтики» не попал по ноге соперника. Хотя, если учитывать, что Левников назначен на Кубок, здесь больше сыграла роль общая картина — а она была хорошей», — заявил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.