Рис Джеймс получил травму и пропустит несколько недель тренировок и матчей — The Athletic
Защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра и вынужден пропустить несколько недель тренировок и встреч, включая ответный матч Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Об этом сообщает The Athletic.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
В частности, Джеймс отсутствовал на тренировке, прошедшей сегодня, 16 марта. С 2020 года это уже 10-я травма подобного рода у капитана команды.

В ближайший вторник, 17 марта, «Челси» проведёт ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Первая игра между командами завершилась со счётом 5:2 в пользу парижан.

Джеймс, которому 26 лет, является воспитанником «Челси» и в составе команды завоевал ряд престижных трофеев. В составе сборной Англии он также дошёл до финала чемпионата Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что 13 марта защитник подписал новый контракт с «Челси», продлив его до 2032 года.

