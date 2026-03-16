Тренер «Ман Сити» Гвардиола рассказал, как относится к поражениям в спорте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» рассказал о своём отношении к поражениям в футболе.

«Очень важно не считать, что это неудача. В спорте можно делать всё хорошо, становиться лучше, а в следующем сезоне попытаться всё сделать заново. Всё достигается упорным трудом, целеустремлённостью и любовью к игре. В мире нет ни одной команды, которая побеждала бы всегда. Бывают моменты, когда ты можешь показать себя с лучшей стороны. У нас были отличные матчи с вашей командой.

В спорте ты чаще проигрываешь, чем побеждаешь — и как долго ты собираешься думать об этих поражениях? В мире гораздо больше и более значимых событий, чем размышления о поражениях. «Реал» 15 раз выиграл Лигу чемпионов, но играл в ней раз 100 — и что, это можно назвать неудачей? Они проигрывали в этом турнире чаще, чем побеждали в нём. Наверное, вы у меня это спросили, потому что я из Барселоны», — приводит слова Гвардиолы AS.