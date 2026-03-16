Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Рубин» — «Локомотив»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Ивана Абросимова в матче 21-го тура РПЛ, в котором «Рубин» разгромил «Локомотив» (3:1). Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«На 44-й минуте Абросимов верно показал вторую жёлтую Ненахову за срыв перспективной атаки. Очевидный момент, игрок «Локомотива» задержал соперника на пространстве. Сам виноват, что опоздал и подбил тому бутсу.

На 55-й минуте VAR проверял гол «Рубина» на предмет игры рукой у Вуячича. Но мяч попал в живот, а не в руку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.