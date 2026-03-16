Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: ЦСКА поставит Кубок во главе, их настрой будет не хуже

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между краснодарской командой и ЦСКА. Первая игра состоялась 4 марта и завершилась победой московского клуба со счётом 3:1.

«Краснодар» может рассчитывать на камбэк в ответном матче с ЦСКА в Кубке России, но нужен другой настрой. Больше спокойствия, уверенности. В той встрече ЦСКА выглядел заряженнее и воспользовался всеми оплошностями «Краснодара». Думаю, что всё по силам, всё возможно. Разница небольшая — всё в руках и ногах «Краснодара».

ЦСКА будет бороться за самую короткую дорогу к титулу. В этом сезоне РПЛ им тяжело будет претендовать даже на место в тройке, а Кубок команда поставит во главе. Настрой ЦСКА будет не хуже, чем в первой игре», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.