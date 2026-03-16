Защитник «Динамо» Мх Аларкон: процесс адаптации к российскому футболу был долгим

Защитник махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон рассказал об адаптации к игре в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Процесс адаптации к российскому футболу был долгим. Поэтому нужно было просто ждать своего шанса. И когда мне наконец дали возможность показать себя в матчах чемпионата России, я воспользовался этим шансом. Показал, что хочу учиться новому и развиваться как футболист. Доволен тем, как провёл концовку первой части сезона, улучшил многие вещи в своей игре. И когда у нас начался отпуск, я сразу стал готовиться ко второй части сезона. Постоянно пытаюсь совершенствоваться и развиваться», — сказал Аларкон в эфире «Матч Премьер».