Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» — «Спартак»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» — «Спартак»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасёва в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» победил «Спартак» (2:0). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Хорошая работа Карасёва. Всё спокойно, игра для него получилась рабочей, несложной. Но надо отдать должное — тренеры вели себя хорошо, игроки тоже со временем стихли.

Правильно показал жёлтую Венделу за тычок Зобнина. Возможно, с подсказки резервного арбитра Танашева. Пограничный момент, но для меня это не красная, поскольку в движении Вендела было недостаточно амплитуды. Ткнул и ткнул. Однако без карточки здесь нельзя было выходить.

На 43-й минуте Карасёв верно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» и показал жёлтую Солари за очевидную задержку за футболку, это неспортивное поведение. Задержку было видно из космоса, несложный момент.

На 65-й минуте верно не назначил штрафной в пользу «Спартака» и не показал вторую жёлтую Соболеву. До сих пор пытаются этот момент муссировать. Но это делают люди, которые не судили в поле и не понимают динамики этого момента. Чтобы показать Соболеву жёлтую, нужны были амплитуда локтя, движение в сторону головы Умярова и попадание. А тут Соболев изначально был с поднятой рукой, Умяров сам двигался в его сторону и попал ему головой в подмышку. Критериев для жёлтой тут не хватает явно. Верное решение Карасёва. Молодцы и ассистенты с резервным, что не полезли.

На 79-й минуте Карасёв верно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» после вмешательства VAR. Ву наступил на голеностоп игроку «Зенита». Простой эпизод для видео. С поля же увидеть его было сложно, потому что Карасёв переводил взгляд на мяч. И правильно делал. В площади ворот тоже могло что-то произойти, наступ здесь был менее очевидным развитием событий», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
